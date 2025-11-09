На връщат парите за повторно проваления концерт на Рени

Десетки фолк маниаци алармират, че не могат да си получат обратно парите, които са дали за билети за концерта на фолк дивата Рени в зала 1 на НДК. Шоуто първоначално бе обявено за 7 май, но поради „мижав интерес” бе преместено за 11 ноември. За съжаление, втората дата също не донесе късмет на певицата.

Рени сподели, че „по независещи от нея причини” концерт в зала 1 на НДК няма да има. Почитателите й можело да вземат парите за билетите си от касите на „Изи пей” в страната. Да, ама не!

„Преди 7 май ни беше казано, че билетите, които сме закупили, ще важат за 11 ноември. Обаче няма да има нищо и на 11 ноември.

Оказа се, че парите можем да си ги вземем обратно в рамките на един месец – от 15 октомври до 15 ноември. Който изтърве срока, „гори”. Първият път отидох с хартиения билет в ръка. Върнаха ме, защото в кварталната каса на „Изи пей” нямало пари. Беше 17 октомври. Притеснен, писах на организаторската фирма с молба да обяснят как точно да си взема парите. Отговориха ми, че са пуснати, трябвало да ми ги дадат.

Взех си ги чак на 21 октомври, на петия опит, и то след като направих скандал. Оказа се, че много почитатели на Рени не могат да си вземат парите, защото не пазят хартиените си билети. Снимали ги с телефоните си и след това не знаели къде са ги сложили. Между другото, напоследък на много места пускат със снимани билети - такава мода има.

За концерта на Рени са били продадени около 700 билета. Капацитетът на зала 1 на НДК е точно 3380 места. Считайте, че залата е нямало как да се напълни, каквито и усилия да са направени. Билетите бяха на цени от 70 до 150 лева в зависимост от мястото, където избереш да седнеш, като 150 лева се плащаше за Оркестрина. Чудя се как хората не са писнали все още в социалните мрежи за неразбориите”, алармира редовния читател на „Уикенд” Тодор Николов.

Той коментира, че положението с продажбата на билети за концерти на фолкзвездите напоследък било доста тегаво. Сега имало интерес към концерта на Тони Стораро, обявен за ноември 2026 га. Билетите за ВИП маси от по 10 бона вече били на свършване. В цената влизали алкохолни и безалкохолни питиета, мезета и ордьоври. Човекът-глас щял да пее сред масите с важните „клечки”. Нормалните билети за концерта на Стораро вървели от 70 до 170 лева.

Единственият изпълнител, който си позволил да обяви цена на билет от 1000 лева, била Софи Маринова. Константин, Меди и други техни колеги трудно цели да напълнят зали, защото младите нямали интерес към творчеството им. Коцето ще прави концерт в „Арена София” през март, но продажбата на билети сериозно буксувала, макар че оставали 5 месеца до събитието.

„Явно интересът към фолк събитията е рязко намалял. Рени е звезда с дълга кариера, но не можа да напълни зала 1 на НДК при цялата си реклама. Константин не е продал ВИП местата. Това може да се види в интернет. Като кликнеш, ти излиза интерактивната схема на залата, закупените места и свободните такива.

Вероятно 2026 година ще се окаже изненадваща за певите. За народът е ясно – притеснен е от влизането ни в еврото и се чуди как да върже двата края. Нещата вървят добре само при Галена, Азис и Софи Маринова. Софиянци ще запомнят много добре Софка и юбилейните й 4 концерта през декември, защото ще има няколко дни засилени охрани, преустройка на движението на градския транспорт и т.н. Жива и здрава да е Софи, ще „закърпи” бюджета на телевизия „7/8”, ще даде финансова инжекция на стария си приятел Слави Трифонов”, коментира още Тодор Николов.