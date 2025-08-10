Натали Трифонова се събра с Мартин Чой преди раждането

Бременната Натали Трифонова, която се очакваше да отглежда сама бебето си, защото се говореше, че е разделена с баща му – автомобилният състезател Мартин Чой, все пак се събра с него преди раждането.

Двамата са били забелязани на таверна в гръцкото курортно градче Неа Перамос. Изглеждали са усмихнати и доволни от живота. Натали блестяла, солидно гримирана, с ярко червило и секси, както обикновено, а Мартин е бил във видимо добро настроение край майката на очакваното бебе. Двойката е била заобиколена от приятели в шумна и весела компания. Явно бъдещите родители се наслаждават на последните месеци преди раждането на сина си, след което вероятно ще са твърде заети, за да се заседяват по ресторанти и кръчми. Каквито и проблеми да е имало между тях, вече са в миналото.