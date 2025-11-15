Последни
Популярни
Горещи

Нина Добрев размаха среден пръст на бившия си (Снимки)

https://hotarena.net/az-jenata/nina-dobrev-razmaha-sreden-prast-na-bivshiya-si-snimki HotArena.net
Румен Димитров
266
Нина Добрев размаха среден пръст на бившия си (Снимки)

Румен Димитров
266

Актрисата с български корени Нина Добрев показа среден пръст на бившия си годеник Шон Уайт в ново видео, в което припява песен на Ариана Гранде.

„Ако искаш – вземи го, не мога да се преструвам повече", пее Нина, показвайки безименния си пръст, на който вече няма годежен пръстен, а в следващия момент – средния.

Актрисата от „Дневниците на вампира" и шампионът по сноуборд Шон Уайт развалиха годежа си миналия месец след петгодишна връзка. Според слухове той системно е изневерявал на Нина, търсейки жени за срещи в социалните мрежи.

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.