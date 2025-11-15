Нина Добрев размаха среден пръст на бившия си (Снимки)

Актрисата с български корени Нина Добрев показа среден пръст на бившия си годеник Шон Уайт в ново видео, в което припява песен на Ариана Гранде.

„Ако искаш – вземи го, не мога да се преструвам повече", пее Нина, показвайки безименния си пръст, на който вече няма годежен пръстен, а в следващия момент – средния.

Актрисата от „Дневниците на вампира" и шампионът по сноуборд Шон Уайт развалиха годежа си миналия месец след петгодишна връзка. Според слухове той системно е изневерявал на Нина, търсейки жени за срещи в социалните мрежи.