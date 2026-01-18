Последни
Нора Шопова чака второ дете

Румен Димитров
273
Бившата манекенка и тв водеща Нора Шопова е бременна с второ дете.

Говори се, че е в 5-ия месец и след като с мъжа й Траян Косев вече имат момченце, сега чакали момиченце. Нора е все така крехка и красива, както винаги, но заобленото й коремче вече започва да личи на някои от снимките, които публикува в социалните мрежи. Тя въпреки всичко все още не е обявила официално щастливата вест. Казала е само на най-близките си хора.

Първото дете на Нора и Траян, който е известен софийски адвокат, се роди през декември 2022 година. Наскоро майката сподели в социалните мрежи снимки от третия рожден ден на наследника си. Детето се казва Вихрен.

