Първата любов на Сашка Васева е художник

Сашка Васева разкри коя е първата й любов! Тя направи това в интревю пред Мариан Станков-Мон Дьо. Сърцето й е било спечелено то Константино Льондев. Днес той е художник с много изложби у нас и по света. Рисувал е дори папа Франциск, пише Филтър.

Сашка Васева пояснява, че макар Константино да е първата й любов, когато тя е на 17 години, той не е първият мъж в живота й. Връзката им била платонична и чиста.

Двамата обаче се раделят, тъй като Льондев отива да учи изкуство в Италия. Като личност отдадена на изкуството, той има доста звездни приятелства на Ботуша. Близък е с две от големите звезди на италианската музика - Робертино Лорети и Ал Бано.

Сега обаче се е установил в Сепарева баня, където семейната къща е превърната в галерия.