Последни
Популярни
Горещи

Първата любов на Сашка Васева е художник

https://hotarena.net/az-jenata/parvata-lyubov-na-sashka-vaseva-e-hudozhnik HotArena.net
HotArena.net
126
Първата любов на Сашка Васева е художник

HotArena.net
126

Сашка Васева разкри коя е първата й любов! Тя направи това в интревю пред Мариан Станков-Мон Дьо. Сърцето й е било спечелено то Константино Льондев. Днес той е художник с много изложби у нас и по света. Рисувал е дори папа Франциск, пише Филтър. 

Сашка Васева пояснява, че макар Константино да е първата й любов, когато тя е на 17 години, той не е първият мъж в живота й. Връзката им била платонична и чиста.

Двамата обаче се раделят, тъй като Льондев отива да учи изкуство в Италия. Като личност отдадена на изкуството, той има доста звездни приятелства на Ботуша. Близък е с две от големите звезди на италианската музика - Робертино Лорети и Ал Бано.

Сега обаче се е установил в Сепарева баня, където семейната къща е превърната в галерия. 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.