Пефтичева от „Живот на кантар” замрази ембрион

Стресираща новина е научила за себе си фотографката Виолета Пефтичева от риалитито на Би Ти Ви „Живота на кантар”. Мечтаещата за бебе жена се оказала с изчерпан яйчников резерв и две запушени тръби. Това означава, че е почти невъзможно да забременее, освен ако не ползва донорска яйцеклетка. Въпреки всичко тя не губи надежда, минала е на хормонална терапия и вече имала замразен ембрион.

Вече две месеца Вили е на хормонална терапия в опит да има дете със собствена яйцеклетка. „Настроенията се менят всяка секунда, лицето ми е пъпчасало нон-стоп, топли вълни, студени вълни… нещо страшно е, не знам как околните ме издържат, аз самата не се… ама знам, че това е временно. Колко временно – само Бог знае”, сподели Пефтичева в социалните мрежи. Веднага след предаването тя започнала посещения при един от най-популярните специалисти по репродуктивна медицина у нас, в столична специализирана болница.

„През 2-3 дни съм в София на преглед. Вниманието, което получавам, е отлично. И съм изненадана от отношението на всеки един в клиниката. Там се запознах с много жени, които вече знаеха за моя случай, разказаха ми техните истории и взаимно се насърчаваме в този труден път към мечтата да бъдем майки! Имаме едно замразено ембрионче и с това ще завърша моя разказ”, пише фотографката. Тя обещава да споделя всички значими подробности, свързани с опитите й да забременее и износи здраво бебе. Междувременно е спряла тренировките и слабеенето, което било важно за предстоящата бременност. Старае се да запази постигнатото до момента тегло.