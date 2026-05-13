Подариха на Деси Добрева коланче на 150 години

Деси Добрева се похвали тези дни с безценен подарък - коланче на уникалната възраст 150 години!

„Получих по куриер този безценен дар от баба Атанаска от Свищов, която е на 85 години. Но това не е просто накит. Това е частица жива България. Коланчето е принадлежало на нейната прабаба - толкова старо, че може „да празнува“ годишнината на Априлското въстание“, възторгва се бившата певица на Слави Трифонов. Етнопоп изпълнителката подчертава, че „с този дар баба Атанаска й завещава нещо много по-голямо от предмет - мисия“.

Гласовитата блондинка доверява, че сълзи потекли от очите й, когато разопаковала пратката. „Защото в този малък предмет има повече любов към България, отколкото в хиляди думи“, вълнува се Добрева, пише България Днес.