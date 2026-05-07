Вдовицата на Боби Михайлов показа перфектна форма в Италия (СНИМКИ)

Вдовицата на Борислав Михайлов – Мария Петрова – отскочи до Таранто, Италия, където присъства на срещи и семинари за предстоящите XX Средиземноморски игри, които ще се проведат от 21 август до 3 септември 2026 г.

Както е известно, вицепрезидентът на Българската федерация по художествена гимнастика е и втори вицепрезидент на Техническия комитет към Международната федерация по гимнастика.

Трикратната абсолютна световна шампионка и двукратна европейска шампионка по време на срещите демонстрира абсолютен професионализъм, спокойствие и увереност, въпреки трудния период, през който преминава след загубата на съпруга си Боби Михайлов. Легендарният вратар на „Левски“ и националния отбор си отиде от този свят на 63-годишна възраст на 31 март тази година след тежък инсулт.

В Таранто Мария не пропусна да съчетае работните ангажименти с кратки разходки из града. В социалните мрежи неостаряващата хубавица публикува снимки, на които изглежда както винаги в прекрасна форма. Кадрите събраха десетки коментари от нейни последователи, които признават, че са се тревожили за състоянието ѝ след кончината на Михайлов, но сега виждат, че тя постепенно се връща към нормалното си ежедневие.

Познати на семейството коментират, че Петрова полага сериозни усилия да възстанови ритъма си на живот и да бъде опора за най-близките си. Тя постепенно се връща към публичния живот, но по свой начин и със собствено темпо. Хора от обкръжението ѝ са категорични, че Мария избягва показността и предпочита да се фокусира върху семейството, като същевременно не се отказва напълно от обществения живот.

Петрова не пропуска да отдава почит на покойния си съпруг и споделя в социалните си мрежи негови снимки и клипове от спортните му постижения. Такива публикации се откриват и в профилите на Ники Михайлов и Николета Лозанова. Двете дъщери на Боби – Бисера и Елинор – обаче странят напълно от публичното внимание и социалните мрежи.