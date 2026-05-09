Известни българки стават майки след 40: Елена Йончева роди на 52, Юлияна Дончева на 50

Времето, в което жената „трябва“ да стане майка до 30, отдавна остана в миналото. Все повече известни българки доказват, че майчинството няма възраст, а идва тогава, когато жената се чувства готова – емоционално, професионално и житейски. Някои от тях станаха майки за първи път след 40, други избраха да имат още едно дете в по-зряла възраст, а трети приеха късното майчинство като най-големия подарък на съдбата. Ето как "Телеграф" представи тези майки.

Една от най-обсъжданите дами през последните месеци безспорно е Антония Петрова. Красавицата, която винаги е предизвиквала интерес с перфектната си визия и луксозен начин на живот, роди своето второ дете на 40 години – дългоочаквано момиченце. След раждането на първородния си син Благовест, Антония не криеше, че мечтае семейството ѝ да се увеличи. Самата тя многократно е споделяла, че майчинството я е променило изцяло и я е направило по-мека, по-търпелива и по-уверена жена. Последното бебе е третото дете в семейството на Антония и Ивайло Батинкови. Двойката има три деца преди появата на момиченцето – първородният Благовест и вторият Ивайло, който носи името на баща си. Така семейната линия вече е напълно завършена – едно дете на таткото, едно на мама и едно със „златната среда“.

Щастливата майка съобщи новината с два емоционални поста, в които разкри подробности около раждането и първите часове с Антония-Виктория. Бебето се е появило по естествен път, с „манекенски“ мерки – 3200 грама и 50 сантиметра, дългокрако, русо, синеоко и със заявен характер още от първия си ден.

Подобен път извървя и Лора Караджова. След като дълги години бе сред най-ярките лица на музикалната сцена, певицата постави семейството на първо място. Лора стана майка на трето бебе – на 42 години тя се сдоби с момченце, което кръсти Никола. В разгара на пандемията Лора Караджова стана майка на Матео от сегашния си мъж – музиканта Марсел Рохас. Тя има и 11-годишна дъщеря на име Алиса от предишна връзка. Певицата публикува първа снимка от болницата, където държи новородения си син, и го приветства със закачливия текст:

„Бебе номер три! Добре дошъл, мъничък Никола – мама скоро ще те води в мола, но дотогава много трябва да ядеш и не много да ревеш!“.

Лора отправи специални благодарности към екипа в болницата за подкрепата по време на раждането.

Сред най-коментираните примери за късно майчинство е и Мария Илиева. Поп звездата роди второто си дете на 43-годишна възраст и изненада почитателите си с лекотата, с която премина през бременността. След появата на първия ѝ син Александър певицата призна, че дълго време е смятала кариерата за свой основен приоритет. С раждането на дъщеря ѝ София обаче Мария открива съвсем нов свят. Тя рядко допуска медиите до личния си живот, но близки до изпълнителката разкриват, че именно втората бременност я е направила много по-спокойна и уверена като майка. Добре дошла, прекрасна София! 24.06. * 3500 г * 50 см. I-ва САГБАЛ „Св. София“. Огромна благодарност на любимата ми д-р Марзена Панов и нейния екип за страхотната грижа и отношение! Благодарности и за всички в родилна зала, неонатолозите, д-р Мими Шумилина и д-р Гергана Ковачева! Д-р Даниела Мирчева, благодаря за бързата реакция, компетентност и професионализъм! Със София се чувстваме чудесно и нямаме търпение да посрещнем заедно всички предизвикателства и хубавини, които ни очакват!“, написа звездата в Instagram, за да съобщи новината.

Най-впечатляващият случай безспорно остава този на Елена Йончева. Тя стана майка за първи път на 52 години – възраст, която и днес предизвиква огромен обществен интерес. Синът ѝ Теодор се ражда след дълъг и труден път към майчинството. Йончева винаги е била известна като силна и безкомпромисна жена, посветила живота си на журналистиката и опасните репортажи от военни зони. Именно затова новината за бременността ѝ изненада мнозина. Самата тя по-късно признава, че появата на детето ѝ е променила напълно представите ѝ за живота и щастието. Журналистката ражда момченце. Новината съобщи самата тя на страницата си във Facebook.

Момченцето се казва Теодор. То се е родило 3 кг и 50 см.

„Очакваме да получава и да дарява много любов и доброта. Благодарни сме на екипа на Майчин дом, на д-р Карамишева, д-р Гърчев, д-р Начев, доц. Карагьозова – най-слънчевите професионалисти, които помогнаха на Тео да се появи в този първи ден на пролетта“, написа Йончева в социалната мрежа.

Фолк певицата Емилия също роди третото си дете на 40 години. Момиченцето е трето дете за Емилия. Тя има син и дъщеря от връзката си с бизнесмена Коко Динев. За Жорж Башур Жоржина също е трето дете. Той има още една дъщеря – София, от предишната си съпруга Екатерина Николаева, която, въпреки че е разведена с бизнесмена от 2017 г., продължава да ползва неговата фамилия в социалните мрежи. За огромно съжаление през 2018 г. първородният син на Башур – Феди, почина при трагична катастрофа на АМ „Тракия“ в края на месец май.

Милионерската наследница Ели Гигова също се превърна в символ на късното майчинство, след като роди първото си дете на 39 години. Тя дълго пазеше личния си живот далеч от светлините на прожекторите, но след раждането на сина си не скри колко силно я е променило майчинството.

Марта Вачкова неведнъж е споделяла, че дъщеря ѝ Рада е най-голямата ѝ любов и най-важната роля в живота. Актрисата също роди след като бе направила кариера и имаше завиден брой роли.

Една от най-впечатляващите манекенки у нас – Ивайла Бакалова – за втори път стана майка на момиченце и то почти 20 години след като роди първата си дъщеря Рая. Бебето е наречено Вяра. 41-годишната Ивайла и детенцето са добре, мерките на дребосъчето са в абсолютна норма. Баща е бизнесменът и ресторантьор Веселин, известен още с прякора си Весо Брадата.

Юлияна Дончева ражда втория си син на 49 години. Бебето е проплакало след секцио и тежи 3,300 кг, а Юлияна е избрала да носи името на баща си – Станислав. Малкият е кръстен Станислав на татко си и е втори син за водещата. От първия си брак тя има 19-годишен син на име Йоан Дако, а решението да роди дете на половинката си Станислав Недков взема на смелата възраст от 48 години. Юлияна минава през няколко неуспешни опита инвитро, но не се отказва от желанието да ощастливи любимия си, който е и популярен ММА борец с прякор Стъки.

Днес тези жени доказват, че възрастта не е пречка за любовта, семейството и раждането на дете. Напротив – много от тях признават, че именно след 40 са били най-подготвени да станат майки. По-спокойни, финансово стабилни и емоционално зрели, те превърнаха късното майчинство не в сензация, а в символ на съвременната жена.

На 45 Камелия става майка за втори път

Попфолк звездата Камелия сбъдна най-голямата си мечта да стане майка след дълги години опити и надежди. Изпълнителката посрещна първото си дете – малкия Баян – през 2023 година, когато беше на 52 години. Новината тогава разтърси феновете ѝ и предизвика вълна от поздравления в социалните мрежи. Днес, вече на 54, Камелия все по-често показва щастливите моменти с детето си и не крие, че майчинството напълно е променило живота ѝ. Певицата и дългогодишният ѝ партньор Цветин години наред мечтаеха за дете, а самата тя е споделяла публично за тежките изпитания и неуспешните опити по пътя към родителството.

„Имаме си бебе“, написа развълнуваната изпълнителка навръх Великден, когато за първи път показа рожбата си. Днес Камелия изглежда по-щастлива отвсякъде и с гордост споделя кадри от семейния си живот, доказвайки, че за щастието и майчинството няма възраст.