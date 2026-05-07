След 5 години в Испания! Зуека се връща у нас: Взимам си картините и се прибирам!

След години живот далеч от родината, Васил Василев-Зуека отново стяга куфарите за България и новината моментално развълнува почитателите му. Любимият актьор и тв водещ се прибира от Испания още през май, а мнозина вече се питат дали това не е знак, че окончателно се завръща у нас, пише Intrigi.bg.

Оказва се обаче, че причината е друга – и за съжаление на феновете му, Зуека не напуска Испания завинаги. Поводът за идването му е специална изложба в Пловдив, където ще покаже свои картини пред българска публика.

Самият той съобщи новината в социалните мрежи, публикувайки кадри от творбите си и разкривайки, че платната вече пътуват към България.

„Качвам тези и още петнадесетина картини на кораба и идваме в Пловдив! От 9 до 15 май“, написа Зуека.

Именно това кратко изречение отприщи вълна от коментари и надежди, че актьорът може би се прибира окончателно. Истината обаче е, че визитата му е само временна и е свързана изцяло с творческия му проект.

През последните години Зуека постепенно се отдалечи от телевизионния живот и се посвети почти изцяло на живописта. След преместването си в Испания той започна нов етап от живота си, далеч от шумните студиа и светлините на прожекторите. Днес рисуването е основният му път, а картините му вече имат разпознаваем стил и собствена публика.

Изложбата в Пловдив ще събере около 15 негови платна, вдъхновени от лични преживявания, емоции и образи, които Зуека развива през последните години в Испания.

За мнозина обаче най-емоционалната част остава самото му завръщане в България – макар и за кратко. Зуека продължава да бъде едно от най-разпознаваемите лица от родния телевизионен ефир, а отсъствието му от екрана все още се усеща от зрителите.

Пловдив пък не е избран случайно. Градът отдавна е средище на културни събития и артистични срещи, а изложбата ще даде възможност на феновете му да се срещнат отблизо с човека, който замени телевизията с четката и платното.