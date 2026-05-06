Рая, сестрата на ергена Гатев, го направи вуйчо

Рая сестрата на Георги Гатев се появи в риалитито „Ергенът“, за да окуражи брат си чрез скайп връзка от България, и коментарите в социалните мрежи веднага заваляха.

Зрителите останаха силно впечатлени от красотата й, а някои ентусиасти дори предложиха тя да се включи като участничка в следващия сезон на любовното риалити. Това обаче няма как да стане, защото Рая е омъжена! Красавицата сключва брак с любимия си Тони Ценов през 2024 година, а лятната им сватба е приказно събитие на голф игрище край София.

За жалост, Георги Гатев не присъства, тъй като по същото време снима като оператор риалитото „Островът на 100-те гривни“ на Филипините. Все пак сестра му не се лишава от неговото присъствие и слага картонена фигура с лика на настоящия ерген на сватбеното тържество. Гатев може и да пропуска сватбата на Рая, но пък точно по време на снимките на риалитито пламва любовта му с Диляна Попова, която е водеща на „Островът“ заедно с Александър Сано.

Сестрата на Георги през лятото на миналата година успя да го направи и вуйчо. Рая роди син, кръстен Теодор, и малчуганът вече е на 10 месеца. Дали скоро операторът ще последва примера й и ще върне жеста, като я направи леля, все още не е ясно, пише "Филтър".