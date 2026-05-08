Деси Радева: Не говоря с Румен! Първата дама побесня!

„Румене, аз на теб не ти говоря, но поне ти кажи нещо на хората!“

Този пост бе споделен от профила на Десислава Радева във Фейсбук. Съпругата на Румен Радев обаче веднага го докладва и предупреди последователите си, че това не са нейни думи, пише Intrigi.bg.

„Не знам кой, нито защо го прави. Не знам и как да го окачествя. Може би ДАНС и МВР имат идея. Никога не съм писала или публикувала подобен текст. Доста далеч съм от подобен начин на поведение. Колкото и учудващо да е за зложелателите“, опроверга споделеното по-рано първата дама.

Това не е първият път, в който Деси се оплаква от фалшив или хакнат профил. Факт е обаче, че в случая закачката съвсем не е случайна. Зевзеците очевидно визират слуховете за раздор в семейството на Радеви.

Още когато Румен Радев обяви, че сформира коалицията „Прогресивна България“, съпругата му видимо изрази недоволството си във Фейсбук с думите: „Мене ме нема в целата схема", както пеят ЪпсурТ. Обръщайте се към съпредседателите или към "онзи, на когото името не бива да се споменава". А малко преди това в друг пост написа на английски: „Аз приключих! СВОБОДА!“.

Това веднага породи съмнения за евентуална раздяла и въпреки че фамилията така и не потвърди слуховете, Деси не се появи нито веднъж по време на предизборните кампании на мъжа си. Едва след спечелването на изборите, първата дама придружи съпруга си за клетвата му като премиер.

Подозренията обаче си остават – притисната ли е Деси да се държи „прилично“ и да дава пример за семейна стабилност, или отново хвана ръката на Радев от любов?