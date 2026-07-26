Рачковица ражда след сватбата

Бъдещата булка на Димитър Рачков ще бърза да му роди бебе възможно най-скоро след сватбата, убедени са близки на двойката. Детската мечта на Виктория била да има две деца. Тя вече има дъщеря си Кари от предишния си брак, а след като чуе сватбените камбани, със сигурност ще направи всичко възможно, за да дари и новия си избраник с поне един нов наследник.

Още когато навремето влезе в риалитито на Нова телевизия „Един за друг” с тогавашния си мъж Явор Зайн, Виктория разказа, че двамата са били разделени в определен период от връзката си, а причината била, че той не искал второ дете след раждането на Кари, докато за нея това било основна цел в живота. За бившата адреналинка и актуална маникюристка е толкова важно да стане майка отново, че приема като сериозно разминаване в приоритетите всеки мъж, който отказва да има дете от нея. В „Черешката на тортата” преди дни, където беше една от домакините, Вики призна, че от дете мечтае за две деца, а има само едно. Ето защо всички в обкръжението й очакват скоро след сватбата с Димитър Рачков да го зарадва и с бебе, научи „Уикенд”.

Комикът през септември навършва 54 години, но ЕГН-то му за неговата млада бъдеща жена не е проблем, особено на фона на растящия брой татковци в напреднала възраст в артистичните среди. Шушука се, че тя веднага би забременяла от него, но не искала да е бременна булка, затова изчаквала. В момента дори се била подложила на сериозни хранителни ограничения с цел да е възможно най-стройна на сватбата, чиято дата засега не е публично оповестена. Надявала се обаче да забременее веднага след като стане г-жа Рачкова.

Бъдещият младоженец има един син от някогашната си връзка с актуалната министерша Христина Апостолова, която е жена на Евтим Милошев. Митко младши вече е голям, още преди две години той стана студент в Париж и баща му няма други задължения към него, освен да помага с издръжката му, докато се дипломира. Затова пък едно бебе ще запълва цялото време на Рачков старши. Доскоро се говореше, че комедиантът не иска повече деца. Всъщност през годините не беше намерил жена, която да му ги роди. Дългата му връзка с Мария Игнатова преди години не беше увенчана с бебе. Тв водещата не веднъж е споделяла, че е страдала от тежка депресия, след като родила сина си от брака с бизнесмена Петко Тодоров. Говори се, че все още имала склонност от време на време да изпада в странни състояния, в които не искала да вижда хора край себе си, така че второ майчинство едва ли би й понесло. След нея Рачков имаше връзка с плеймейтката Анита, която пък беше прекалено млада, за да мисли за деца. Тя до днес не е станала майка, макар че от доста време омъжена за бизнесмена Никълъс Стемпер. Виктория обаче, за разлика от тези две дами, мечтае за второ бебе от години и всички очакват да оправдае поговорката „Тази година булка, догодина – люлка”.