Радина Червенова куца с патерица (СНИМКИ)

Радина Червенова е трудноподвижна тази пролет, видяха през обективите си папараците на „Уикенд”. Легендарната тв водеща се придвижва с помощта на патерица, за да не загуби равновесие и да не се изтърси по дупе. С канадката под мишница в края на миналата седмица тя докуцука до столичния частен медицински център „Полимед”, където й направиха рентгенова снимка.

В „Уикенд” не знаем диагнозата на Радина, но предполагаме, че ексводещата на „По света и у нас” е претърпяла операция за смяна на колянна или тазобедрена става. Кабинетите, пред които чакаше тв звездата, се посещават именно от пациенти, подлагали се на хирургични интервенции заради ставни болежки.

Плътно до тв говорителката в медицинския център беше съпругът й – бившият шеф на БНТ Константин Каменаров. Коко асистираше на жена си, когато й се налагаше да се съблече или облече, а пазеше и дамската й чанта. Самият той притежава тапия за лекар, но никога не е практикувал по специалността си.

Радина и мъжът й имаха няколко сериозни кризи в брака си в последните десетина години, но след всяка от тях ставаха все по-сплотено семейство. Сега отново им личи, че се обичат много и са готови на всичко един за друг.

За г-жа Червенова настоящето куцукане не е единственият здравословен проблем през XXI век, припомнят запознати с премеждията й. Преди време тя се разболя от коварен рак, но успя да го пребори с химио- и лъчетерапии.