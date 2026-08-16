Радина Кърджилова надебеляла от щастие

Радина Кърджилова най-после е в период от живота си, в който не се опитва да бъде съвършена. Aктрисата сподели, че през последните месеци е качила килограми, но вместо да се притеснява от промяната, я приема като знак, че в личния й живот се е случило нещо много по-важно – намерила е спокойствието до колегата си Пламен Димов.



Признанието идва на фона на поредната вълна от оценки за външния вид на звездата– ту била прекалено слаба, ту изглеждала изтощена, ту изглеждала различно. Сега пък се появиха коментари, че е напълняла. Вместо да отговори остро или да влезе в обяснителен режим, Кърджилова каза само, че никога не е била свършена, не искала и да бъде.

В най-трудните си периоди актрисата бе на косъм от анорексията. Тя стигаше 40 килограма, а външният й вид тогава предизвикваше тревога у близките й. Кърджилова не крие, че йогата и медитацията са се превърнали в нейна опора. Чрез тези практики постепенно започнала да възстановява връзката със себе си и да обръща внимание на личните си нужди, които преди пренебрегвала заради работа, деца, стрес и лични проблеми с бившия ѝ мъж Деян Донков.

Преди 2 лета живота на Радина настъпи сериозна промяна в личен план. След края на връзката ѝ с Донков през лятото на 2024 г. тя започна нова глава. С него бяха една от най-обсъжданите двойки в артистичните среди, а отношенията им дълго време бяха изпълнени с върхове и спадове, раздели и събирания.

След разлъката Кърджилова постепенно започна да се променя. Не след дълго стана ясно, че има и нов човек до себе си – нейният колега Пламен Димов. Любовта между двамата се разви бързо и сега казват, че процъфтява.

Междувременно, Деян също продължи напред. Актьорът започна връзка с младата си колежка Анна Кошко, с която се сближиха покрай работата си в театъра. Чаровната блондинка неведнъж е говорила позитивно за отношенията им и дори е категорична, че Донков е „мъжът с най-доброто сърце”.

Около двойката обаче също не липсват слухове. В публичното пространство се появиха твърдения за скандали и дори физическо насилие, които актрисата категорично отрече. Тя нарече подобните твърдения „абсолютна лъжа” и заяви, че е щастлива с Деян, като подчерта, че той не би посегнал и на паяк, камо ли на нея.

Радина, от друга страна, е избрала да не се връща към старите истории, а да гледа напред. На 17 юни тя навърши 40 години – възраст, която за много жени е повод за равносметка. При нея обаче този период дойде не със страх от напредването на времето, а с желание за ново начало.

В момента Кърджилова се опитва да остави драмите от миналото зад гърба си и да се наслаждава на настоящето. Що се отнася до промените във външния ѝ вид и натрупаните килограми - те очевидно не я притесняват.



