Разбиха профила на Елен Колева

Елен Колева започва на чисто в социланите мрежи, съобщи самата тя.

В края на миналата седмица актрисата изпищя, че профилът й в тикток е бил разбит. "Ако получите съобщение от предишния ми профил, да знаете, че той вече не е мой. Нямам представа с какви цели ще се използва", предупреждава звездата.

Тя посочи, че "това е много неприятно", защото в архива на присвоения профил имала стотици ценни за себе си и совите последователи текстове и видеоматериали.

"Но какво да се прави, случвало ми се е й преди. Бяха разбили и профила ми във фейсбук", напомни Колева, пише България Днес.