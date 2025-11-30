Рори от „Живот на кантар” отказа купоните

Последни
Румен Димитров
Амбициозната фитнес инструкторка Рори от риалитито на Би Ти Ви „Живот на кантар” сподели тези дни, че е отказала среднощните купони.

На 36-годишна възраст тя вече предпочитала да се забавлява, танцувайки в залата за тренировки. Лягала си да спи в 22 часа, както е най-полезно за здравето.

„На 36 вече не ми е забавно да стоя на купон до сутринта. Кулминацията на партито е в полунощ. След 22 ч. мелатонинът казва: „Лека нощ, купонджия”. А допаминът и серотонинът? Те си имат ново работно време – в залата. Там се пускат хормоните за настроение и енергия, не в клуба. Просто тялото е решило: купони до сутринта – не; клекове и ендорфини – да. И, честно, не мога да го обвиня”, философства Рори.

