Сестрата на Карла Бруни на кино у нас

Сестрата на бившата първа дама на Франция Карла Бруни - Валерия пристига за първи път в България за настоящото издание на "Киномания", пише Телеграф.

Валерия Бруни е една от най-ярките фигури в съвременното европейско кино и ще се срещне с публиката в три специални представяния - на официалното октриване на Празника на италианското кино тази вечер в "Одеон", както и утре на обяд в кино "Люмиер" - за филма "Дузе", и в кино "Одеон" за филма "5 секунди".

В програмата на "Киномания" е и последният филм с нейно участие - "Вечният визионер" на Микеле Плачидо - вдъхновяващ портрет, посветен на живота на нобелиста Луиджи Пирандело.