Севдалина Спасова осребри натравянето с риба

Едва ли има някой, който не е разбрал, че певицата Севдалина Спасова се е натровила с риба, която яла в автобуса към Пловдив. Изпълнителката не е сигурна, че е точно натравяне, а не алергична реакция, защото е получила няколко пристъпа, дори и без консумацията на риба, но въпреки това твърди, че срещу нея има конспирация и искат да я убият, заедно със семейството й.

Изпълнителката на „Сине, сине” осребри славата и даде няколко интервюта във вестници и телевизии, където разказа, че благодарение на добавките, които приема от години, и на които е представител, се е разминала със смъртта. „Внушава, че рибата е била развалена, а всъщност е получила алергичен шок. Няма как алое, което пиеш, да се спаси от фатален край. За толкова тъпи ли ни мисли, че не пробутва реклами в национален ефир?” – питат се в социалните мрежи.

Половинката от дует Спасови от години е представител на пирамидална компания за добавки, известна с агресивната си политика. Севдалина ежедневно рекламира и предлага продуктите им в социалните мрежи. Тя, както и цялото й семейство се занимават с това да са представители и си докарват стабилни доходи от поръчките на алое, пасти за зъби и кремове. Дори и по участия Севдаина ходела с каталога и предлагала на почитателите си да си поръчат продукти, разказаха запознати.