Мрежата гърми: Мис България без свян – и без дрехи – с двама мъже

Селфи в огледалото в надупена поза, гола, в компанията на двама видимо доволни мъже. Поредната провокация дойде от Мис България Венцислава Тафкова с фото, което накара всичките й последователи да кликат, за да се уверят правилно ли са видели „тройка на разсънване“.

Да, в действителност кадърът е доста секси и пикантен, но при повече вглеждане, ще забележим, че всъщност Венцислава не е съвсем без дрехи. Облечена в телесно боди, сливащо се с цвета на кожата й, в комбинация с рапунцелово дълги коси, скриващи по-голямата част от тялото, Тафкова наистина заблуждава, че е гола.

Колкото до двамата мъже в огледалото, които се наслаждават на горещата „задната“ гледка – оказва се, че са от екипа на миската. Както стана ясно по-рано, прохождащата певица подготвя второто си ударно парче, a въпросните момчетата са едни от най-известните гримьори и фризьори в бранша.

Едно трябва да признаем – провокацията си я бива! Ако това е едва загрявката за видеото, представете си какъв пожар ще избухне в самия клип…