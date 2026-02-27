Последни
Популярни
Горещи

Мрежата гърми: Мис България без свян – и без дрехи – с двама мъже

https://hotarena.net/laifstail/mrezhata-garmi-mis-balgariya-bez-svyan-i-bez-drehi-s-dvama-mazhe HotArena.net
Каролина Церовска
2422
Мрежата гърми: Мис България без свян – и без дрехи – с двама мъже

Каролина Церовска
2422

Селфи в огледалото в надупена поза, гола, в компанията на двама видимо доволни мъже. Поредната провокация дойде от Мис България Венцислава Тафкова с фото, което накара всичките й последователи да кликат, за да се уверят правилно ли са видели „тройка на разсънване“.

Да, в действителност кадърът е доста секси и пикантен, но при повече вглеждане, ще забележим, че всъщност Венцислава не е съвсем без дрехи. Облечена в телесно боди, сливащо се с цвета на кожата й, в комбинация с рапунцелово дълги коси, скриващи по-голямата част от тялото, Тафкова наистина заблуждава, че е гола.

Колкото до двамата мъже в огледалото, които се наслаждават на горещата „задната“ гледка – оказва се, че са от екипа на миската. Както стана ясно по-рано, прохождащата певица подготвя второто си ударно парче, a въпросните момчетата са едни от най-известните гримьори и фризьори в бранша.

Едно трябва да признаем – провокацията си я бива! Ако това е едва загрявката за видеото, представете си какъв пожар ще избухне в самия клип…

 

Тагове:
Още от Лайфстайл

1 Коментара

Габи

преди 25 минути

Прасето в кончината ми има по-красиви зурли. Мъжа до нея заслужава съжаление и подигравка.

Коментирай

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.