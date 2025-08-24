Щерката на Вергов взе, че и пропя

Да бъдеш дъщеря на баща си понякога е най-големият капитал, с който природата те е дарила, и именно такъв е случаят с младата Алена Вергова. Щерката на Юлиан Вергов досега не е показала, че се отличава с кой знае какви дарби, но пък използва умно своето родословие. След като се намърда във Военния театър като актриса, измъкна пари от държавата за режисьорски дебют, пробва се като тв водеща и диджей, тя взе, че и пропя. Първата си песен пусна преди броени дни.

Не може да се отрече, че 23-годишнната Алена Вергова има слух и пее вярно. Гласът й обаче звучи като на анимационен герой и то не от тези, заради които компании като „Дисни” получават награди „Оскар” за най-добра музика. Младата актриса би могла успешно да озвучи някоя незначителна мравка или мишка в анимационен филм, но нищо повече. Това става ясно, когато чуеш дебютната й песен „Приключваме”. Алена сама си е писала текста, а музиката е в съавторство със Симеон Божилов. По тази линия дъщерята на Вергов се е справила сравнително добре, но щеше да е най-хубаво да приключи с певческите опити още преди „Приключваме”.

Пеенето със сигурност не е силната й страна. Гласът й е нещо средно между Мая Бежанска и Били Айлиш, но в лошия смисъл – по-скоро като за анимация за „Лека нощ, деца”, отколкото за наградите на БГ Радио, камо ли пък за нещо, което може да се смята за качество на световно ниво.

Иначе парчето не е лошо, лесно се запомня и запява. Ако го бяха дали на по-добра певица, можеше да стане хит. Сега Алена ще разчита за пореден път на факта, че е дъщеря на баща си, заради което може би ще го въртят по БГ Радио. Но едва ли тази песен ще остави следи във времето. Самата Вергова споделя, че няма очаквания от дебютното си парче, но пък го е направила с „много кеф”. Занапред щяла да прави и още песни, като ще действа на принципа „проба-грешка”, понеже „човек се учи, докато е жив”.

Наскоро „Уикенд” разкри, че дъщерята на Вергов е взела от държавата 15 бона за дебютния си режисьорски късометражен филм „Срам”, въпреки че по професия не е режисьор, а когато е кандидатствала за финансирането, е била все още студентка. Парите са й отпуснати от фонд „Култура”, въпреки че към проекта й е имало много забележки и препоръки, които не са били изпълнени. Преди това младата Вергова се пробва като диджей, а в шоуто на Би Ти Ви „Преди обед” й беше предоставена платформа и за опити като тв лице. Иначе отскоро е дипломирана актриса, завършила НАТФИЗ. Още преди да се дипломира, тя получи договор в театър „Българска армия” и вече играе там в представленията „Много шум за нищо“, „Ножица-трепач“, „Урок по български“ и „Истината или се осмеляваш“. Въобще – активна млада дама.