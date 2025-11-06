Силно вдъхновяващо: Алисия с нова песен след почерпка с локум

Последни
Алисия разкри създаването на новото й парче "Локуми". Песента и посланията й се раждат след почерпка с локум, пише България Днес.

Певицата влязла в студиото, натоварена с локуми, за да почерпи хората, с които работи от години, без да подозира, че това ще вдъхнови текстописката. "Имах няколко текста и нито един не беше одобрен.

Влязох в студиото с кутия различни локуми, и там ме чакаше Лора Димитрова, която в един момент каза: "Знаеш ли, хрумна ми нещо лудо!" Така се роди "Локуми", разкрива Алисия. 

 

