Последни
Популярни
Горещи

Синът на Ралица Паскалева и Теодор Салпаров навърши 2 г.

https://hotarena.net/az-jenata/sinat-na-ralica-paskaleva-i-teodor-salparov-navarshi-2-g HotArena.net
Румен Димитров
896
Синът на Ралица Паскалева и Теодор Салпаров навърши 2 г.

Румен Димитров
896

Ралица Паскалева и семейството й отпразнуваха рожден ден на малкия й син. Детето стана на 2 години миналия уикенд. Темата на тортата е била „Мечо Пух”, а на празника, освен майката и таткото – Теодор Салпаров, са присъствали и двамата братя на рожденика: големият син на двойката и синът на Салпаров от предишна връзка.

„Нашето мъничко Красче стана на 2 годинки! Мила наша сладост – бъди здрав и благословен! Усмивката ти е като мехлем за душата, нека тя винаги озарява света около теб! Обичаме те, ама безкраааайно много!”, написа в социалните мрежи щастливата майка.

 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.