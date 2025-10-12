Синът на Ралица Паскалева и Теодор Салпаров навърши 2 г.

Ралица Паскалева и семейството й отпразнуваха рожден ден на малкия й син. Детето стана на 2 години миналия уикенд. Темата на тортата е била „Мечо Пух”, а на празника, освен майката и таткото – Теодор Салпаров, са присъствали и двамата братя на рожденика: големият син на двойката и синът на Салпаров от предишна връзка.

„Нашето мъничко Красче стана на 2 годинки! Мила наша сладост – бъди здрав и благословен! Усмивката ти е като мехлем за душата, нека тя винаги озарява света около теб! Обичаме те, ама безкраааайно много!”, написа в социалните мрежи щастливата майка.