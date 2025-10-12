Снежана Макавеева преживя духовно пробуждане в Индия

През последните няколко години актрисата Снежана Макавеева преживя голяма лична трансформация – не само външна, но и вътрешна, след поредица от събития, които я принудиха да преосмисли изцяло посоката в живота си. Наскоро блондинката се завърна от пътуване в Индия – държава, която я разтърсила до дъното на душата.

Ето какво сподели Снежана за пътуването си: „Едно огромно благодаря за приятелите и уроците в най-извисената и най-изпадналата държава, която съм посещавала. Като че ли противоречието й ми напомни на тази, в която съм се родила, затова така се привързах към нея. Различна, дива, тъжна и така хармонична в същината си. Само да я обичаш и да я оставиш свободна”.

Макавеева публикува и снимки от пътешествието си в Индия, на които е без капка грим и с искрящи очи, отразяващи вътрешната й промяна. Звездата от сериала „Под прикритие” и екстремното шоу „Сървайвър” твърди, че напълно е загърбила суетата и се е отдала на духовното.

Преди почти две години Макавеева преживя друго приключение, този път до остров Бали – мястото, което бележи началото на нейното духовно пробуждане. Актрисата не крие, че дълго време е била в депресия след смъртта на своя домашен любимец – питбула Кари, който починал от старост. За нея това не било просто куче, а най-близкият й приятел и част от семейството.

„Изминалата година беше най-трудната в живота ми досега. Изгубих най-верния си сърдечен спътник. Дълго време не ми стигаше въздухът, дори докато говоря. Допуснах стресът, болката и нервите да ме съборят, това доведе и до много проблеми със здравето. Обърнах се към далечен и непознат за мен свят – светът на медитацията, дихателните практики, йогата, пречистванията. Кари завинаги ще остане част от мен, но успях да приема и уважа физическата ѝ липса, за да продължа по моя път спокойна и уверена. Повече от благодарна съм на хората, които ми отвориха тези врати. Правете всичко, което ви кара да се чувствате живи и щастливи – толкова е ценно да не пилеем време в тъмни мисли, емоции, думи и действия. Бъдете добри към себе си, за да сте полезни на света”, каза тогава Снежана.

От този момент нататък животът й се променя коренно. Макавеева, която някога бе известна като щура купонджийка, днес изглежда смирена, вглъбена и с нова мисия – да бъде в хармония със себе си. Пиянските й изцепки отдавна са останали в миналото.

Всъщност това не е първата метаморфоза на блондинката. Още от тийнейджърството тя има доста буен нрав. Работейки като модел, доста пътува по света – първо до Тайван, после до Италия, където животът й прави рязък завой. По време на престой в Милано, след бурна нощ, изпълнена с алкохол и щуротии, Снежана и компанията й са арестувани за вандалски прояви. Тогава тя се сдобива с тройна присъда за вандализъм, кражба и лъжесвидетелство, но се разминава със затвора, тъй като е непълнолетна. Вместо това е депортирана в България – събитие, което се превръща в повратна точка. Именно тогава започва да осъзнава, че трябва да се стегне и да поеме живота си в ръце. Явява се на индивидуални изпити, завършва средно образование и по-късно е приета в НАТФИЗ от първия път.

Още от малка Макавеева е бунтарка – решителна, свободолюбива и чепата по характер. Родена в многодетно семейство с трима по-големи братя, тя израства с много свобода. „С четири деца вкъщи майка ми и баща ми бяха вдигнали ръце и ме оставяха да правя каквото си знам. По-голямата част от детството ми мина в дядовата вила в село Чибаовци. И сега ходя там, предимно сама. Отцепвам се, паля си огънче, правя си скара, чета си, медитирам. Харесва ми да съм отшелникразказва Снежана.

Животът на блондинката не минава и без изпитания. Преди около 6 години тя оцелява по чудо при тежка автомобилна катастрофа. „Благодаря на Господ, по чудо оживях. Сама си минавам през подобни моменти, затова не съм разказвала. Стана заради аквапланинг. Колата ми се оказа със странични въздушни възглавници – оцеляхме благодарение на тази екстра и защото си бяхме сложили коланите. И от полицията, и от линейката се питаха как така нищо ни няма”, връща се към кошмарния епизод актрисата. След инцидента за пореден път тя преосмисля ценностите си и решава да не се тормози за дреболии - да създава обстоятелствата, вместо да им се подчинява.

За Макавеева често се носят слухове – за бурни връзки, за нестандартен живот, за приключенски дух, който не признава граници. Нейни колеги намекват, че харесвала и мъже, и жени за интимни партньори, но самата тя досега не е влизала в обяснения по този въпрос. Танцувала е в балет „Сатен”, играла е на театралната сцена и е оставила ярка следа с ролята си в хитовия сериал „Под прикритие”. Пътувала е много - най-вече в Азия, където се чувства като у дома си.

Днес актрисата признава, че преди е мечтаела до 25-годишна възраст да е омъжена и с деца, но съдбата я е отвела в съвсем друга посока. На 35 още не е срещнала „правилния човек”, но не съжалява. „Правила съм и хубави, и лоши неща, но не съжалявам за нито едно от тях. Харесвам Марк Твен, който казва, че ще съжаляваме много повече за нещата, които не сме направили, отколкото за тези, които сме. Важното е да си гоним мечтите. Аз моите всичките ще си ги осъществя!”, зарича се Снежана.

Ако преди актрисата беше известна като момичето, което винаги попада в центъра на купона, днес тя предпочита тишината пред шумните вечери и йога постелката пред нощния клуб. Промените в живота й не са част от някаква мода, а естествен резултат от преживяното – от грешките, уроците и шансовете, които не е пропуснала. Сега, когато гледа назад, тя не търси извинения за миналото си, а се усмихва, защото знае, че всичко, което ѝ се е случило – от ареста в Милано до просветлението в Индия, я е направило такава, каквато е днес: малко по-спокойна и по-мъдра.