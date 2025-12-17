Последни
Сексбомба отива при канибалите

Сексбомба отива при канибалите

"Заминаваме с приятеля ми Веско при последните канибали на Земята". С това разкритие втрещи феновете си тези дни Стефани Разсолков. Първата българка регистрирана в палтформата Онлифенс уточни, че "имали застраховки". Дали те ще успеят да ги защитят от людоедите, питат почитатели. 

"Не се страхувам. За мен това ще бъде опит, единствен в живота ми", убедена е Стефани, без да забелява страшничката ирония в думите си, пише България Днес. 

Сенегал и Уганда са само част от околосветското пътешествие, което Стефани и нейният любим подготвят. Ако се отърват невредими от канибалите, ги очакват още 47 страни.

"Доста нерви ни коства тази подготовка. Искаме да стигнем и до Кения, Папуа и Нова Гвинея", натоичла се е Разсолков. 

 

