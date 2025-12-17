Райна Кабаиванска продължава да преподава и на 91 г.

“Живеем в света на технологията, не на културата. Камо ли на операта... Така че задачата на нашата генерация бе да запазим традицията на великото минало в това изкуство-оперното. Много искам да съм постигнала поне малка част от това с всичките си ученици. И да, като ме питате дали още имам такива, имам. И слух имам." Така се пошегува великата оперна певица Райна Кабаиванска дни преди да стане на 91 години, пише България Днес.

За Кабаиванска и публиката и критиката.продължават да изричат суперлативи и след 56-годишната й вярност на сцената.Пет пъти бе най-популярната личност в Италия, където живее и в момента. Нарекоха я и „втори мит на ХХ век след Мария Калас" Подобно на Вердиева-Виолета („Травиата") обаче, великата Райна не пропуска да изповядва, че е българка и страната ни е нейният „кръст и радост".

„Аз съм пример за това, че певец от бедна страна може да пробие само с талант и със сила на духа. Някога заминах за Италия с два куфара, пълни с консерви. Имам напълно независим дух. Никога не прекланям глава пред никого. Може би съм била с глупави амбиции - винаги горда и самостоятелна. Кариерата ми е била без помощи от агенции и компании за грамофонни плочи.”, сподели Кабаиванска и пожела весели оразници на всички в България.