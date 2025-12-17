Напук на Цолов бившата се съблича

Последни
Бившето гадже на Никола Цолов реши да го дразни с разголени фотосесии, пише България Днес. Испанският модел Валерия Суарес очевидно ревнува, че българският лъв откри любовта в очите на талантливата певица Крисия.

Година след като се разделиха, звездата във Формула 2 вече официално афишира новата си връзка с 21-годишанта изпълнителка. За сметка на това в леглото до Валерия все още няма кой да го замести.

Тя прекарва повече време на Канарските острови и реши да се разходи с луксозна яхта. Само по изрязан банаски испанката изпраща залеезите там. 

