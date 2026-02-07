Последни
Популярни
Горещи

Теди Кацарова и гаджето й разпускат в "плаващ хотел" в Тайланд

https://hotarena.net/az-jenata/tedi-kacarova-i-gadzheto-y-razpuskat-v-plavasht-hotel-v-tayland HotArena.net
Румен Димитров
1281
Теди Кацарова и гаджето й разпускат в "плаващ хотел" в Тайланд

Румен Димитров
1281

Още в първите дни на новата година Теди Кацарова и гаджето й Ян отпрашиха на любовна ваканция в Тайланд. Поп певицата и любимият й блондин почти не излизат от басейните, издават техните фотоси.

След като обиколи няколко вълшебни местни кътчета, двойката се "закотви" в уникален хотел. Той се състои от отделни постройки, самите те плуващи във водите на лазурен басейн като наколни жилища. А щастливите усмивки на щерката на Силвия Кацарова и избраника й са обещание, че този път ще нарушат привичката си да не се задържат на едно място повече от ден.

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.