Украинка износила дъщерята на Камелия срещу 40 000 евро

Този уикенд неостаряващата фолк дива Камелия обяви появата на бял свят на второто си дете. То е само на няколко дни и се казва Касия. Този път фолк дивата се радва на момиче след първородния си син Баян. Звездата на фолка отново не уточни как се е сдобила с бебето, въпреки че е публична тайна, че то е износено от сурогатна майка.

Изпълнителката на „Огън момиче“ има връзка с бащата на децата си Цветин от почти 30 години, но се омъжи за него само преди 3. Наложило се е да сключат брак заради изискванията за инвитро процедури.

Както е известно, Камелия и Цветин се сдобиха с Баян чрез сурогатна майка в чужбина, понеже в България тази процедура не е позволена. Според близки до семейството, същото се е случило и с щерка им Касия. Децата са заченати ин витро със спермата на Цветин. Яйцеклетката пък е донорска, тъй като резервът на 55-годишната изпълнителка вече е изчерпан.

Според източници на „Уикенд” детето е родено в Украйна, където това е разрешено. В Украйна т.нар. комерсиално сурогатно майчинство е индустрия за милиони. Най-често се ползват услугите на агенция. Цената може да достигне порядъка на 30-40 000 евро, което минава даже за евтино в сравнение например със САЩ, където услугата може да достигне и 120 000 долара. Тези финансови пакети обхващат медицински и правни процедури, както и заплатите на сурогатните майки. Говори се, че най-често жените, износващи децата на двойки с репродуктивни проблеми, получават около 15 000 евро.

Бизнесът продължава да се развива и по време на войната, въпреки трудностите. Хиляди двойки от различни краища на света и днес очакват да приберат своите деца, родени от сурогатни майки в Украйна. В интернет може да се открие подробна информация, касаеща сурогатното майчинство в тази държава, според която още в акта за раждане на детето се вписват имената на получаващите родители. Според запознати, дъщерята на Камелия е износена от друга жена, а не от тази, която роди Баян.

Припомняме, че навръх Великден през 2023 г. Камелия обяви, че й се е родил син – Баян, също плод на сурогатно майчинство. Тъй като това се води незаконно у нас, изпълнителката не влиза в подробности. Певицата неведнъж е споменавала, че няма проблем със зачеването, а с износването. Затова има и 3 спонтанни аборта в миналото.

„Разплаках се, Камелия! Ти си чудо, жена!“, трогнато сподели в социалните мрежи Глория, която години наред беше във война с чипровката, но вече са в добри отношения.