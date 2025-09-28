Последни
Популярни
Горещи

Украинка износила дъщерята на Камелия срещу 40 000 евро

https://hotarena.net/az-jenata/ukrainka-iznosila-dashteryata-na-kameliya-sreshtu-40-000-evro HotArena.net
Румен Димитров
217
Украинка износила дъщерята на Камелия срещу 40 000 евро

Румен Димитров
217

Този уикенд неостаряващата фолк дива Камелия обяви появата на бял свят на второто си дете. То е само на няколко дни и се казва Касия. Този път фолк дивата се радва на момиче след първородния си син Баян. Звездата на фолка отново не уточни как се е сдобила с бебето, въпреки че е публична тайна, че то е износено от сурогатна майка.

 

Изпълнителката на „Огън момиче“ има връзка с бащата на децата си Цветин от почти 30 години, но се омъжи за него само преди 3. Наложило се е да сключат брак заради изискванията за инвитро процедури.

Както е известно, Камелия и Цветин се сдобиха с Баян чрез сурогатна майка в чужбина, понеже в България тази процедура не е позволена. Според близки до семейството, същото се е случило и с щерка им Касия. Децата са заченати ин витро със спермата на Цветин. Яйцеклетката пък е донорска, тъй като резервът на 55-годишната изпълнителка вече е изчерпан.

Според източници на „Уикенд” детето е родено в Украйна, където това е разрешено. В Украйна т.нар. комерсиално сурогатно майчинство е индустрия за милиони. Най-често се ползват услугите на агенция. Цената може да достигне порядъка на 30-40 000 евро, което минава даже за евтино в сравнение например със САЩ, където услугата може да достигне и 120 000 долара. Тези финансови пакети обхващат медицински и правни процедури, както и заплатите на сурогатните майки. Говори се, че най-често жените, износващи децата на двойки с репродуктивни проблеми, получават около 15 000 евро.

Бизнесът продължава да се развива и по време на войната, въпреки трудностите. Хиляди двойки от различни краища на света и днес очакват да приберат своите деца, родени от сурогатни майки в Украйна. В интернет може да се открие подробна информация, касаеща сурогатното майчинство в тази държава, според която още в акта за раждане на детето се вписват имената на получаващите родители. Според запознати, дъщерята на Камелия е износена от друга жена, а не от тази, която роди Баян.

Припомняме, че навръх Великден през 2023 г. Камелия обяви, че й се е родил син – Баян, също плод на сурогатно майчинство. Тъй като това се води незаконно у нас, изпълнителката не влиза в подробности. Певицата неведнъж е споменавала, че няма проблем със зачеването, а с износването. Затова има и 3 спонтанни аборта в миналото.

„Разплаках се, Камелия! Ти си чудо, жена!“, трогнато сподели в социалните мрежи Глория, която години наред беше във война с чипровката, но вече са в добри отношения.

 

 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.