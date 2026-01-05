Последни
Популярни
Горещи

Световната шампионка в самбото Мария Оряшкова: Мечтая за академия по джудо

https://hotarena.net/az-jenata/svetovnata-shampionka-v-samboto-mariya-oryashkova-mechtaya-za-akademiya-po-dzhudo HotArena.net
HotArena.net
147
Световната шампионка в самбото Мария Оряшкова: Мечтая за академия по джудо

HotArena.net
147

Това е голямата цел, която поставя пред себе си Мария Оряшкова, пише България Днес.

Гордостта ни в бойните спортове стана майка на прекрасната Матея на 22 август м.г. и вече близо четири месеца е щастлива и всеотдайна майка. След като направи годинка първородната й дъщеричка, Оряшкова ще бъде готова да се завърне в залата, в която обучава бъдещи звезди в бойните спортове.

След години изпълнени с тренировки, победи и медали, тя сложи край на професионалната си кариера, а сега пред нея стои най-важното предизвикателство, да отгледа дете. 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.