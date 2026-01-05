Последни
Присадиха коса на Халит Ергенч за новия сериал "Падението на краля"

"Падението на краля" е новият турски сериал, който започва по Би Ти Ви Стори на 19 януари. В главната роля е любимецът на публиката Халит Ергенч. До сега той не даваше вид да се притеснява от плешивината си, пише Минаха години. Сега обаче е покрил ранно олисялото си теме с коса и изглежда подмладен.

Сериалът разкрива дълбоките тайни, скрити зад един привидно велик живот. Драмата се излъчва в Турция от февруари до декември 2025 г. и се състои от 30 оригинални епизода по 130 минути, събрани в два сезона. 

