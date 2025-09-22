Венета Райкова лее шампанско срещу ПТП-та по кръстовищата

След като феновете на Венета Райкова научиха, че тя никога не започва деня си без четене на утринни молитви, сега е дошъл ред да се осведомят и какви ритуали прилага русата амбиция, за да избегне пътни инциденти, пише „България Днес“.

В кратко видео завърналата се триумфално като водеща на „Преди обед" бивша Мис Мини разлива квалитетно розово шампанско по столични кръстовища.

„Правете и вие така, за да не стават катастрофи", съветва Райкова. На клипчето е запечатано как десницата на неостаряващата красавица ръси с вино от гърлото на бутилката асфалта като същински поп.