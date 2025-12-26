Последни
Венета Райкова приготви сармите за Бъдни вечер

Aко някой си мисли, че Венета Райкова живее на салати и зелени смутита, жестоко се лъже. Блондинката казва, че е чревоугодник и обича да си похапва, пише Уикенд. 

В края на декември идва и времето на едни от най-известните български кулинарни изкушения сармите.

Авторката на бестселъри признава, че ги обожава, както и всяко ястие, в което участва киселото зеле. По думите й то не е просто вкусно, а и изключително полезно естествен пробиотик, който се грижи за доброто храносмилане. 

Със сигурност на трапе зата на Венета за Бъдни вечер ще има изобилие от зимни гозби постни, ароматни и приготвени с любов, както повелява традицията.

