Заражда се жесток скандал: Златка се закани на Благой

Тунингованата плеймейтка Златка Райкова се закани на бившия си Благой Георгиев, в серия от сторита в инстаграм, пише Телеграф.

Красавицата явно се е приготвила за челен сблъсък. Част от нещата, които каза, гласяха: "Стой в сянката, защото светлината е за истинските бащи", и "Децата ми са моята война - и аз винаги побеждавам".

Това породи бурни реакции у последователите, като дори един отговори: "Ако ти трябва свидетел на дело, ми се обади. Обещала съм си да бъда свидетел срещу всеки скапан баща в тая държава."
 

