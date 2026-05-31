Защо Нора Недкова остана без приятелки

Нора Недкова призна, че вече няма близки приятелки. През годините тя се разочаровала от много хора и предпочитала да бъде сама.

Плеймейтката и участничка в предаването „Хелс китчън” сподели, че в миналото имала доста неприятни преживявания със завистливи жени, които в един момент се обръщали срещу нея. Точно заради това блондинката с остър език станала много по-предпазлива и внимавала кого допуска до себе си.

Варненката все по-често пътува сама и се чувства отлично по този начин. По думите й самостоятелните пътешествия й носели свобода, спокойствие и възможност да презареди далеч от драми и интриги.

Една от най-шумните публични вражди на Нора е с бившата й дружка Анна - Шермин Метушева от „Ергенът: Любов в рая”. Двете неведнъж си разменяха остри реплики и отношенията им окончателно се сринаха. По всичко личи, че подобни конфликти Нора е имала и с други приятелки, което пък я е накарало напълно да преосмисли най-близкия си кръг от хора.