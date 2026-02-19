Последни
Популярни
Горещи

Защо плаче Аня Пенчева

https://hotarena.net/az-jenata/zashto-plache-anya-pencheva HotArena.net
HotArena.net
308
Защо плаче Аня Пенчева

HotArena.net
308

За сцената отвъд ролите, за публичността, която не прощава, за системата, която изпитва характера - по тези и други теми се изповядва Аня Пенчева в тв ефира, пише Ретро. Актрисата отговаря и на върпоса кой е мъжът, от когото научава най-много:

"Мъжът ми. Най-ценният урок, на който ме научи, е да умея да обичам и да правя компромиси. Той ме приема такава, каквато съм. Объркана, нестандартна, различна."

"Много хора ме упрекваха, че съм демонстрирала майчинството си, без да знаят през колко болка и мъка съм минала. Но победих напук на лекарските прогнози, че не мога да стана майка. Когато се снимах бременна, за да докажа, че мога да съм майка, това беше едно послание към жените. Да не се отказват. Това е най-голямата титла, която заслужавам - майчинството!", споделя актрисата.  
 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.