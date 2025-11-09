Зейнеб празнува юбилей на майка си

Зейнеб Маджурова почерпи за голям семеен празник тези дни. Майка й отпразнува кръгла годишнина. Бившата водеща на „Преди обед” съобщи за това в социалните мрежи, като показа снимка с родителите си.

„Честит юбилей, мама! Бъди благословена със здраве и винаги носи онази, толкова специална - твоя си енергия и светлина, които озаряват и вдъхновяват всичко, до което се докоснеш! Благодарим ти, че си до нас, и никога не забравяй, че аз, татко, Стоян, Мириам, Василиа и София сме само на една прегръдка разстояние от теб! Обичаме те!”, написа благодарната дъщеря. Тя не уточни точно на колко години е станала майка й. С думата „юбилей” по правило се отбелязва 50-а годишнина, но имайки предвид, че Зейнеб е на 40, майка й трябва да е най-малко на 60. Следователно не празнува юбилей, а кръгла годишнина. Както се казва, важното е да е жива и здрава.