Зейнеб се хвали с вази за 50 бона

Румен Димитров
140

Зейнеб Маджурова публикува разкошна снимка на коридора в дома си, на която се похвали с впечатляващи антикварни вази, видя „Уикенд”.

Със своето класическо синьо-бяло оформление и детайлни китайски мотиви, вазите, които тя притежава, са не просто декоративни предмети, а истински произведения на изкуството.

Антиките от снимката струват по 10 000 лева всяка или общо 50 бона в лева, показа проверка на „Уикенд”. Античните китайски порцеланови съдове са изключително търсени и ценени в света на колекционерите, а редките и добре запазени екземпляри често струват цяло състояние. Разбира се, бившата тв водеща на „Преди обед” не ги е купила с пари от заплатата си в Би Ти Ви, а с дебитната карта на мъжа си Стоян Балевски.

