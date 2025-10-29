Жанета Осипова обляна в сълзи - разкри за своя травма

Жанета Осипова качи клипче, на което с треперещ от сълзи глас призова феновете си да се пазя, защото по-ценно от здравето няма. Причината за депресивното настроение на бившата Мис Плеймейт е прясно получена травма, пише България Днес.

Горещата мацка си е изкълчила тежко стъпалото и сега ще бъде три седмици извън строя. Хубавицата нарече тези 21 дни, в които ще трябва да пази стая, "време за почивка".

Следващият кадър е запечатал перфектно окосена морава в двора на Жанета, по която тя няма да може да се разхожда близо месец.