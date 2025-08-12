Златни момичета станаха майки

Българският спорт се сдоби с две свежи попълнения, пише България Днес. Майки за първи път станаха световните шампионки по художествена гимнастика Елена Бинева и по бокс Станимира Петрова. Бившата състезателка от ансамбъла роди дъщеря – Бела. Станимира пък гушна Лазар малко преди изгрев слънце вчера. Нейното момченце се появи на бял свят в 5.44 часа с перфектни пропорции и тежи 3.2 кг, съобщиха от БФ Бокс.

25-годишната Ели и любимият ѝ Алан Аланович обявиха, че ще стават родители в началото на април, а десет дни по-късно стана ясно, че бебето ще е момиче. Малката Бела е поредното нежно попълнение сред златните момичета.

Бившите съотборнички на Бинева – Мадлен Радуканова и Ерика Зафирова, също родиха момиченца, съответно през 2024 г. и 2025 г. На щерки се радват и всички майки от предишния ансамбъл – Любомира Казанова, Михаела Маевска и Християна Тодорова.

Узбекът и Ели са заедно от 2021-ва, като се запознават в Хонконг, където по това време и двамата работеха като модели, а през януари тази година се сгодиха в Барселона. Бинева се насочи към модата, след като контузия в гърба сложи край на кариерата ѝ в художествената гимнастика. Заради травмата тя не успя да участва на игрите в Токио през 2021-ва, където нашите момичета спечелиха златните медали.