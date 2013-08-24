Харисън Форд пристигна в България (Първи снимки) Холивудската звезда Харисън Форд пристигна в България късно снощи. Актьорът кацна на летище София с полет от Мюнхен. https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/harisyn-ford-pristigna-v-bylgariq-pyrvi-snimki HotArena.net HotArena.net 19131 Холивудската звезда Харисън Форд пристигна в България късно снощи. Актьорът кацна на летище София с полет от Мюнхен.

<p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Холивудската звезда Харисън Форд пристигна в България късно снощи. Актьорът кацна на летище София с полет от Мюнхен.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\"><br /></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Екранният Индиана Джоунс бе посрещнат от тълпи фенове и фотографи. След като зарадва почитателите си, актьорът се отправи с продуцента Лес Уелдън в неизвестна посока.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\"><br /></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Актьорът е в България като част от екипа за снимките на екшъна „Непобедимите 3“. Той бе поканен да участва, почти в последния момент.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\"><br /></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Засега не е ясна ролята на актьора в екшъна. Звездата ще остане в страната ни по-малко от седмица, след което лети обратно за САЩ, пише blitz.bg.</span></p>