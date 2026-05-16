Бурак Челик и Едже Байрак чакат момиченце

Актьорът Бурак Челик (Емир от ТВ сериала „По-красива от теб“) и съпругата му Едже Байрак, чийто щастлив брак продължава, съобщиха радостната новина, че очакват второто си дете.

Синеокият красавец, който се готви отново да стане баща, разкри, че този път съпругата му е бременна с момиченце. Той сподели хубавата новина в профила си в социалните мрежи, а веднага заваляха добронамерени коментари от фенове.

Бурак и Едже, които сключиха брак в края на 2024 г., вече имат син – Кай Аслан, който се роди през август миналата година. Припомняме, че Челик има зад гърба си един неуспешен брак. През 2013 г. той се венча за актрисата и манекенка Айшенур Йозкан, която сме гледали в сериала „Част от мен“ в ролята на Джанан. Семейният им живот обаче продължи само две години, а според запознати раздялата била неизбежна, тъй като и двамата са си изневерявали.