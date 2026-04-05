Бременна ли е Демет Йоздемир?

Бебе ли очаква Демет Йоздемир? Този въпрос стана актуален през седмицата, след като красавицата публикува в инстаграма си снимка от преглед с ултразвук. Заради видеозона мнозина решиха, че актрисата е бременна от новия си приятел, но имаше и такива, които предположиха, че кадърът е от неизлъчен епизод на новия й сериал „Мечтата на Ешреф”.

Каквато и да е истината, едно е сигурно – от края на 2025-а Демет пак има мъж до себе си. Новият й избраник е Енгин Йозтюрк, с когото си партнираше в „Домът, в който си роден, е твоята съдба”. Двамата избягваха да афишират връзката си през зимата, но през март започнаха да се появяват често заедно.

34-годишната Демет е бивша съпруга на един от най-успешните турски поп певци. Тя се разведе с Огюзан Коч през 2023-та, а в момента бившият й житейски партньор живее с друга хубавица от сериалите – Хазал Субашъ.

След като разтрогна брака си, очарователната звезда от „Казвам се Фарах”, „Свободен дух”, „Ягодова любов” и „С Русия в сърцето” се влюби във византиец. Тя дотолкова хлътна по гръцкия диджей Серджо, че посещаваше всички негови вечерни партита, а денем пък излизаше на кафе и обяд с младежа. Отношенията им обаче приключиха много бързо – в рамките на само едно лято.

Г-жа Йоздемир е голяма фенка на нашия фолклор, припомнят запознати. Демет има в жилището си над 100 диска с българска народна музика. Любими са й песните от Родопите, макар че нито тя, нито нейни близки са живели там.

Бабата и дядото на актрисата са турци, преселили се в южната ни съседка от Делиормана, а брат й носи българското име Вълкан. „Предците ми са родом от Лудогорието. В детството ми у нас редовно звучеше музика от всички краища на България. На мен лично тогава най-много ми допадаха родопските мелодии, а и днес е така. Има нещо магично в тези песни”, споделяла е тв любимката.