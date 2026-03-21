Почина холивудската звезда Чък Норис

Почина американският актьор Чък Норис. Майсторът по бойни изкуства си отиде от този свят на 86 години, заобиколен от семейството си. На официалната страница на актьора във Фейсбук беше съобщено, че смъртта му е настъпила вчера сутринта, след като е бил приет в болница в Хаваи.

Шампион по карате и кинозвезда Карлос Рой Норис, както е истинското му име, е роден през 1940 г. в малък град в Оклахома. Заедно с двамата си братя израства в семейство с вечни финансови проблеми, баща му е алкохолик и постоянно отсъства.

Чък Норис открива страстта си към бойните изкуства по време на военната си служба, когато в края на 50-те години е изпратен в Южна Корея. Връщайки се в САЩ, започва да тренира, а по-късно открива и първите си школи в Лос Анджелис и започва да участва в състезания. Печели първата си световна титла през 1968 г. – титла, която запазва до 1974 г.

Именно на татамито пътят му се пресича с Брус Лий, който си търси надежден партньор за свой филм. Бойната сцена между двамата от 1972 г. остава в историята на киното и поставя началото на кариерата на Чък Норис в Холивуд. Но славата си дължи на телевизията. Сериалът "Уокър – тексаският рейнджър" започва да се излъчва през 1993 г. по телевизия Си Би Ес и се превръща в истински феномен. В най-силните си години той привлича 25 милиона зрители всяка седмица.

След 2000 година Чък Норис се превръща в звезда и в интернет и особено в социалните мрежи, където се появяват различни шеги за силата и непобедимостта му. Така той става изключително популярен сред поколения, които никога не са гледали неговите филми. Извън екрана, Чък Норис никога не е крил политическите си убеждения на убеден републиканец. През последните години се оттегли от обществения живот, посвещавайки се изцяло на болната си съпруга Джина O'Кели, с която сключва брак през 1998 г.

Семейството на Чък Норис не разкрива причината за смъртта му.