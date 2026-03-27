Заради оргии на вилата на бизнесмен и дрога: Закопчаха Ханде Ерчел

И имената на експрезидентите на Бешикташ и Галатасарай в таен телефон от нарковечеринките

Звездата от „Почукай на вратата ми“ Ханде Ерчел лъсна в наркоскандал. За нея бе издадена заповед за арест, докато се намираше в чужбина. Красавицата е закопчана, веднага щом е кацнала на летището в Турция.

Актрисата обяви, че случилото се е недоразумение. След задържането ѝ днес в Истанбул тя е дала показания пред прокуратурата и е била насочена към Института по съдебна медицина за вземане на проби от коса и кръв.

В социалните медии тя декларира, че обича страната си, вярва в държавата и турското правосъдие, както и в това, че ситуацията ще се изясни в най-скоро време.

Ханде Ерчел, която е любимка на феновете на турските сериали у нас, е поредната знаменитост, озовала се в капан покрай мащабна наркооперация в Турция, която продължава от месеци.

Компания

В новата партида има общо 16 заподозрени, като освен актрисата там са и бившият й годеник – милионерът Хакан Сабанджъ и брат му Керим, както и експрезидентите на футболните клубове Бешикташ и Галатасарай Фикрет Орман и Бурак Елмас, актрисата Гюзиде Дуран, строителният предприемач Сезгин Койсюрен и др. Имената им са открити в телефона на Исмаил Ахмет Акчай. Той пък е личният шофьор на бизнесмена беглец Касим Гарипоолу, на чиято вила са се организирали оргии с наркотици.

Както всички останали, Ханде Ерчел ще бъде тествана за дрога, а при положителни резултати може да се окаже без работа.

Уволнения

В такава ситуация изпадна актьорът Догукан Гюнгьор, който се прости с ролята на Фатих в сериала „Шербет от боровинки“. Продуцентите решиха да го уволнят, след като стана ясно, че пробите от косата и кръвта му са показали наличие на марихуана и кокаин. Съдбата му последва и актьорът Исмаил Хаджъоглу, звезда в „Децата на рая“. Заради наркоскандала той бе изхвърлен от сериала, където играеше ролята на престъпния бос Искендер.