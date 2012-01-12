Хубави крака Шон! На доста колоритна гледка се насладиха вчера лондончани. Световноизвестният артист Шон Бийн се появи на улицата преоблечен като жена. https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/hubavi-kraka-shon HotArena.net HotArena.net 22232 На доста колоритна гледка се насладиха вчера лондончани. Световноизвестният артист Шон Бийн се появи на улицата преоблечен като жена.

<p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">На доста колоритна гледка се насладиха лондончани вчера. Световноизвестният артист Шон Бийн се появи на улицата преоблечен като жена.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Един от най-мъжествените британски актьори, който разтуптяваше женските сърца с ролята си на капитан Ричард Шарп се появи с руса перука, крещящи бижута и къса рокличка обсипана с пайети, която разкриваше доста хубави крака, пише Daily Mail. </span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">За огромно облекчение на женската аудитория, актьорът не е станал транссексуален, нито е решил да си сменя пола. Всъщност Бийн репетира за последната си филмова роля. Той ще играе учител - травестит в новата съдебна драма на Би Би Си „The Accused“. </span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">И макар облечен в женски дрехи Шон Бийн да изглежда изключително атрактивно, почитателките на звездата си пожелаха час по-скоро отново да го видят в сако и панталони. </span></span></p>