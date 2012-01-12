Хубави крака Шон!
На доста колоритна гледка се насладиха вчера лондончани. Световноизвестният артист Шон Бийн се появи на улицата преоблечен като жена.
На доста колоритна гледка се насладиха вчера лондончани. Световноизвестният артист Шон Бийн се появи на улицата преоблечен като жена.
<p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">На доста колоритна гледка се насладиха лондончани вчера. Световноизвестният артист Шон Бийн се появи на улицата преоблечен като жена.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Един от най-мъжествените британски актьори, който разтуптяваше женските сърца с ролята си на капитан Ричард Шарп се появи с руса перука, крещящи бижута и къса рокличка обсипана с пайети, която разкриваше доста хубави крака, пише Daily Mail. </span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">За огромно облекчение на женската аудитория, актьорът не е станал транссексуален, нито е решил да си сменя пола. Всъщност Бийн репетира за последната си филмова роля. Той ще играе учител - травестит в новата съдебна драма на Би Би Си „The Accused“. </span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">И макар облечен в женски дрехи Шон Бийн да изглежда изключително атрактивно, почитателките на звездата си пожелаха час по-скоро отново да го видят в сако и панталони. </span></span></p>