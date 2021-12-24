Роби Уилямс работи върху мюзикъл

Роби Уилямс и Гай Чеймбърс работят върху нов мюзикъл, който се очаква да бъде поставен през 2023 г., съобщи Контактмюзик, предаде БТА.



Авторът на песни Чеймбърс (58 г.), който многократно си е сътрудничил с Роби Уилямс и е писал песни за Кайли Миноуг и Анастейша, разкри, че работи по нов сценичен проект с бившия изпълнител от \"Тейк Дет\".



\"Работя върху друг мюзикъл с Роб, с когото направихме \"Момчето с роклята\", който бе игран в Стратфорд. Ще отнеме около две години, докато е готов, нещата изискват много време, нужно е да се събере екип\", каза Чеймбърс пред в. \"Дейли мирър\".



Той не сподели повече подробности за проекта, но разкри, че ще е в различен от обичайния за Роби Уилямс стил.