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Роби Уилямс работи върху мюзикъл

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Роби Уилямс работи върху мюзикъл
HotArena.net
22834

Роби Уилямс и Гай Чеймбърс работят върху нов мюзикъл, който се очаква да бъде поставен през 2023 г., съобщи Контактмюзик, предаде БТА.

Авторът на песни Чеймбърс (58 г.), който многократно си е сътрудничил с Роби Уилямс и е писал песни за Кайли Миноуг и Анастейша, разкри, че работи по нов сценичен проект с бившия изпълнител от \"Тейк Дет\".

\"Работя върху друг мюзикъл с Роб, с когото направихме \"Момчето с роклята\", който бе игран в Стратфорд. Ще отнеме около две години, докато е готов, нещата изискват много време, нужно е да се събере екип\", каза Чеймбърс пред в. \"Дейли мирър\".

Той не сподели повече подробности за проекта, но разкри, че ще е в различен от обичайния за Роби Уилямс стил.

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1 Коментара

роби. роби

преди 1 година

тоя мъж го хаесвам от много години и следя всичко за него....да е жив и здрав той и цялото му семейство....успехи във всичко...

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