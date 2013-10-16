Кели Брук свръх ГОРЕЩА в календар (СНИМКИ) Пищната Кели Брук отново разгорещи мрежата с перфектни форми. Красавицата, свали няколко килограма и пак грее в нова фотосесия видя HotArena.net. https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/keli-bruk-svryh-goreshta-v-kalendar-snimki HotArena.net HotArena.net 36071 Пищната Кели Брук отново разгорещи мрежата с перфектни форми. Красавицата, свали няколко килограма и пак грее в нова фотосесия видя HotArena.net.

<p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Пищната Кели Брук отново разгорещи мрежата с перфектни форми. Красавицата, свали няколко килограма и пак грее в нова фотосесия видя HotArena.net.</span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Хубавицата наскоро засне уникална сесия за известен календар за 2014 година. А снимките предизвикаха възторг в мрежата.</span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Освен, че се е разделила с излишните килограми красавицата наскоро заряза и гаджето си Дани Киприяни. Ръгбистът и манекенката бяха заедно доста време, но неочаквано Кели го разкара.</span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Оттогава красавицата се е посветила на едно основно занимание — да захвърля дрешкитеси. А от този факт недоволни със сигурност няма.</span></p>