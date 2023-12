Най-секси рекламата на 2011 - с Риана Реклама на джинси и бельо Aрмани c поп- и RnB певицата Риана бе определена за най-сексуалната за 2011 г. Рекламата тръгна през септември т.г. В клипа Риана хвърля роклята си и обува джинси Армани на задната седалка на автомобил. През тази година певицата се появи и топлес в реклама на Nivea. https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/naii-reklamata-na-2011-s-riana HotArena.net HotArena.net 21308 Реклама на джинси и бельо Aрмани c поп- и RnB певицата Риана бе определена за най-сексуалната за 2011 г. Рекламата тръгна през септември т.г. В клипа Риана хвърля роклята си и обува джинси Армани на задната седалка на автомобил. През тази година певицата се появи и топлес в реклама на Nivea.

<p> <span style="color: rgb(53, 52, 52); font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 1.3; ">Реклама на джинси и бельо "Aрмани" c поп- и RnB певицата Риана бе определена за най-сексуалната за 2011 г.</span></p> <div> <p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.3; color: rgb(53, 52, 52); font-family: tahoma, sans-serif; "> </p> <p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.3; color: rgb(53, 52, 52); font-family: tahoma, sans-serif; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Рекламата тръгна през септември т.г. В клипа Риана хвърля роклята си и обува джинси "Армани" на задната седалка на автомобил. През тази година певицата се появи и топлес в реклама на Nivea.</span></span></p> <p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.3; color: rgb(53, 52, 52); font-family: tahoma, sans-serif; "> </p> <p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.3; color: rgb(53, 52, 52); font-family: tahoma, sans-serif; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">На второ място като най-сексуална реклама е посочен клипът, рекламиращ бельо Victoria`s Secret c участието на Миранда Кер, съпруга на актьора Орландо Блум. Трета в класацията е реклама на италианския бранд Liu Jo с участието на Кейт Мос.</span></span></p> <p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.3; color: rgb(53, 52, 52); font-family: tahoma, sans-serif; "> </p> <p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.3; color: rgb(53, 52, 52); font-family: tahoma, sans-serif; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">По-нататък в списъка са посочени клипове с Жизел Бюндхен, рекламираща бельо "Хоуп", Ирина Шейк (бански Luli Fama), Хайди Клум (шоуто Project Runway) и Памела Андерсън (чорапогащи Secrets In Lace).</span></span></p> <p> </p> <p> <font face="verdana, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"> </span></font><a href=""><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Lifestyle.bg</span></span></a></p> </div>