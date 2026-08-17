91-годишната годеница на Парцалев разкри истината за връзката им

Съдбата обича да събира посмъртно хората, които приживе по различни причини не са успели да остареят заедно.

Така е постъпила сега и с Георги Парцалев и с единствената жена, за която е искал да се ожени – Ангелина Димова-Шери. Кметството в Левски започва строеж на музей пантеон в родния му град на колоса на родната комедия, а 91-годишната Шери е поръчала луксозната си гробница във френската столица, пише в книгата си „Една българска роза в Париж“ журналистката и тв водеща Кристина Патрашкова.

Димова е родена в Пловдив и е възпитаничка на местното Музикално училище. Животът ѝ се променя на 180 градуса, когато се запознава на Пловдивския панаир с французина Пиер Борис и скоро

става негова

съпруга

Двойката заживява в Париж, но след развода с мъжа си красавицата от Града на тепетата се впуска в бизнес начинание, което още в средата на 70-те я превръща в милионерка. Шери, както я наричат многобройните ѝ френски приятели, дълги години след раздялата с френския си съпруг е метреса на един от най-известните и влиятелни районни кметове на френската столица. Това, естествено, а и тя самата го подчертава, е помогнало много на бизнеса ѝ, но дори и след разпада на връзката им нашенката остава на върха в бранша като една от некоронованите кралици на парфюмерията във Франция. Нейни партньори са били световни звезди, успешно сътрудничи с Ален Делон, който пуска собствена серия парфюми и от края на 70-те – с българския козметичен гигант „Ален мак“.

Наскоро Ангелина Димова-Шери довери за строежа на гробницата и направи в мини изповед равносметка на дългия си житейски път.

„Живяла съм твърде дълго, преживяла съм любови, разочарования, радости и предателства. Днес понякога ми е странно как съм била толкова уверена, как намерих куража като млада жена да пристигна във Франция, където не познавах никого, и да си позволя да живея според собствените си представи. Май най-много ми помогна характерът – не отстъпвах, не позволявах да ме унижават, вярвах, че и невъзможното е постижимо. Дълго време не си позволявах да остарея. Водех активен сексуален живот почти до 80-ата си годишнина. Исках да черпя с пълни шепи от живота, колкото се може по-дълго. През 70-те години на миналия век спечелих много пари. Избрах да ги инвестирам разумно, но не се притеснявах и да харча. Избирах най-доброто и лъскавото“, тегли чертата една от най-успелите на Запад българки.

Парижанката от Пловдив разказва още, че първият ѝ импулс бил да построи своя „вечен дом“ в родината. В гробницата тя възнамерявала да събере всички свои близки, но замисълът

претърпял фиаско

поради

„невероятни административни пречки“.

„В продължение на 3-4 години не спрях да говоря с институции, кметове, свещеници, директори на гробищни паркове, за да получа разрешение за гробницата. В крайна сметка това не се получи“, не крие огорчението си единствената представителка на нежния пол, на която Парцалев е направил предложение за брак.

„Отидох в управата на 18-и район в Париж, където живея, за да попитам дали могат да ми намерят празно място за гробница. Отговориха ми положително. Купих място в едно от парижките предградия „Сен Антоан“, което се намира близо до Пазара на бълхите, където навремето продавах парфюми като амбулантен търговец. Открих дори някакъв знак – [нечетливо].

Където бях започнала бизнеса. По едно време [нечетливо] имах усещането, че [нечетливо] план за сват[нечетливо]. То между двете церемонии има тясна връзка. Човек се жени и след това рано или късно умира. Всичко си [нечетливо] подготвила. Избрала съм ковчега, цветята за церемонията, мястото, където [нечетливо].

Само да изградя параклис на мястото на гробницата. Архитект, който работи за „Пер Лашез“, ми направи план за 4 погребения и 4 урни. Параклисът е с ортодоксален кръст, а вече съм избрала и името – ще се казва „Шапел Роза“. С рози беше осеян целият ми път, с роза ще стигна до края му“, убедена е 91-годишната бизнес дама.

Ангелина Димова-Шери е запазила и досега красиви спомени за „Човека смях“. Но подчертава, че никога не е вярвала, че ако не е била толкова популярна през 80-те години в София, колосът на българската комедия е щял да поиска да свържат живота си.

„За него беше най-важното да ни виждат заедно. Защото той беше горд и суетен, беше му приятно да го возя в моето пежо. Дори се ласкаеше, когато ни спрат милиционери, които веднага му козируваха, като покажеше главата си през прозореца“, описва Георги Парцалев такъв, какъвто мнозина може би са виждали навремето, но не са имали искреността да покажат.

По думите на парфюмерийната кралица звездата на Сатирата ѝ поръчвал луксозни дрехи от Париж, особено любими му били кашмирените пуловери с остри деколтета. Помолил я да му купи и вълнен клин, за да го носи под панталона, защото в София „му било много студено“.

„Отнасяше се към мен с огромно уважение, но

никога не ми

правеше подаръци

дори цветя не ми купуваше“, откровена е избраницата на Парцалев.

Само веднъж, спомня си тя, ѝ подарил много красива, старинна сребърна табла, чиято дръжка обаче била счупена. Шери успяла да намери бижутер в Париж, който ремонтирал раритета и тя дори сервирала на нея чай и сладки в чест на 100-годишнината от рождението на легендарния комедиант.

Парцалев обявява шармантната французойка за своя бъдеща съпруга на прием на успелите българи в чужбина, организиран от българското правителство, в столичния хотел „София“. „И до днес помня, че Парцалев казваше на всички присъстващи: „Това е жена ми, моята годеница“. След като влязохме, той започна да ме прегръща и целува. През цялото време ме ухажваше и държеше това да се види. Правеше го демонстративно. Така започна връзката ни, която продължи повече от три години. Аз бях наясно с неговата хомосексуалност, но това не ме притесняваше, дори не ме интересуваше. Ако ми беше предложил, щях да се впусна в интимна връзка с него, но до това никога не се стигна. Направих по негово искане календарчета с моя и неговия образ. Той ги раздаваше като визитни картички и казваше, че аз съм жената, за която ще се жени. Понякога дори казваше в мое присъствие: „Тя е Парцалева, аз съм Димов“, осветява отношенията си с актьора легенда Ангелина Димова-Шери.